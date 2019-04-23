У Зеленского обещают создать единый орган контроля, чтобы не мешать бизнесу (46)

#Буквы 2019.04.23 11:18

Опубликовано: Вторник, 23 апреля 2019 10:18 В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в собираются создать единый орган контроля, чтобы не мешать развитию бизнеса в стране. Об этом в эфире "Громадського" рассказала Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского. В частности, она подчеркнула, что для борьбы с коррупцией команда