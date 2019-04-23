Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой (52)

Интерфакс-Україна 2019.04.23 08:36

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией. "Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей - ИФ) которые будут преданы стране.