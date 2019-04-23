Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой (52)

- Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой : Интерфакс-Україна 08:36
- Гройсман сообщил, что уйдет из команды Порошенко : Фокус 08:34
- Владимир Гройсман анонсировал создание своей партии : Fin.org.ua 08:31
- Раскол! Команда Порошенко сыпется на глазах : Elise Journal 08:30
- Гройсман рассказал, как планирует продолжить свою политическую карьеру : ДонПресс 08:26
- Гройсман покинет команду Порошенко и пойдет на выборы с другой политической силой : Капитал 08:18
- Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой партией : Власти.нет 08:15
- Владимир Гройсман анонсировал создание своей партии : Укрудпром 08:15
- Гройсман анонсировал создание собственной политсилы для участия в парламентских выборах : UA.news 08:14
- Гройсман создает новую политическую силу : Gazeta.ua 08:05
- "Хочу быть активным": Гройсман анонсировал создание собственной политсилы для выборов в Раду : Еспресо TV 08:04
- Гройсман пойдет на парламентские выборы - с новой политической силой : Южная правда 08:03
- Гройсман пойдет на выборы, но с новой политической силой : ТВі 07:48
- Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой : UA1.com.ua 07:44
- Гройсман пойдет на выборы в ВР с новой политической силой : Слово і Діло 07:42
- Гройсман создаст свою партию и пойдет на выборы : Depo 07:32
- Гройсман рассказал, будет ли участвовать в парламентских выборах : NewsOne 07:09
- Гройсман пойдет на выборы с новой партией : Главное 07:04
- Гройсман пойдет на парламентские выборы - с новой политической силой : Iнше ТВ 06:42
- Гройсман планирует идти на парламентские выборы с новой политической силой : Українські національні новини 06:33
- Гройсман планирует идти на парламентские выборы с новой политической силой : ПрессОрг24 06:32
- Гройсман заявивл, что сформирует новую политическую силу для участия в парламентских выборах : РБК-Україна 06:11
- Гройсман покинет команду Порошенко: что известно : Обозреватель 06:09
- Гройсман хочет создать новую политическую силу для участия в парламентских выборах : УНИАН 05:33
- "Будет сформирована сила единомышленников": Гройсман рассказал, с кем пойдет на парламентские выборы : ТСН.ua 02:14
- Гройсман сформирует новую политическую силу для участия в парламентских выборах : НикВести 02:09
- Гройсман намерен идти на выборы с новой политической силой : Зеркало недели. Украина 02:01
- Гройсман сказал, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой : Times.dn.ua 01:45
- Гройсман заявил о создании собственной партии : Вести.ua 01:45
- Гройсман анонсировал создание новой партии : Гуру.ua 01:39
- Обзор прессы: Владимир Гройсман создаст новую политическую партию : Голос Правди 01:37
- Гройсман пойдет на парламентские выборы с политиками с хорошей репутацией : FinOboz 01:33
- Гройсман пойдет на выборы с новой партией : Комментарии.UA 01:32
- Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне пойдет на выборы в Раду. ВИДЕО : UAZMI 01:15
- Гройсман анонсировал создание новой партии : Сегодня.ua 01:12
- Гройсман намерен сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах : Новое Время 01:09
- Гройсман пойдет на выборы с новой партией : LB.ua 01:07
- Гройсман заявил, что сформирует к парламентским выборам новую политическую силу : Гордон 01:05
- Гройсман намерен идти на выборы с новой политической силой : Зеркало недели. Украина 00:46
- Гройсман заявил о начале самостоятельной политической карьеры. Видео : Hronika.info 00:40
- Гройсман заявил, что сформирует новую политическую силу для участия в парламентских выборах : Громадське телебачення 00:36
- Гройсман пойдет на парламентские выборы с политиками с хорошей репутацией : 112.ua 00:30
- "Не хочу быть статистом". Гройсман рассказал о своих планах : Vector News 00:16
- Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне рассказал с кем пойдет на выборы в Раду. ВИДЕО : UAZMI 00:15
- Гройсман намерен создать новую политическую силу и прийти с ней на выборы в Раду : Телеграф.com.ua 00:13