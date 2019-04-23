Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 91 человек умер от переутомления (45)

ГолосUA 2019.04.23 14:35

ГолосUA 14:20 23-04-2019 В Индонезии во время подсчета голосов после всеобщих выборов от сильного переутомления скончались как минимум 91 человек. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман, передает "Сегодня". "Во время подсчета голосов прошедших по всей стране 17 апреля выборов от сильного переутомления скончались 54 представителя избиркома, еще 32 были госпитализированы", - заявил он.

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