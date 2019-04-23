Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 91 человек умер от переутомления (45)

- В Индонезии 92 человека погибли, подсчитывая голоса после выборов : Южная правда 17:03
- В Индонезии 92 человека погибли, подсчитывая голоса после выборов : РепортерUA 16:41
- В Индонезии 92 человека погибли, подсчитывая голоса после выборов : Bigmir)net Новости 16:39
- Во время выборов в Индонезии от усталости погибли более ста человек : Фраза.ua 16:35
- Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии : Новый.net 16:15
- В Индонезии от переутомления на выборах погибли почти 100 человек : Телеграф.com.ua 16:13
- После выборов в Индонезии от переутомления скончался 91 член избирательных комиссий : Новости N 15:10
- Более 90 членов избирательных комиссий умерли в Индонезии от переутомления. Там прошли крупнейшие выборы в мире : Zrada Today 15:04
- 70 организаторов выборов умерли от переутомления : УкрОП.org 14:51
- В Индонезии от переутомления на выборах скончались более 100 человек : УНИАН 14:48
- Обзор прессы: После всеобщих выборов в Индонезии от переутомления скончался 91 член избирательных комиссий : Голос Правди 14:37
- Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 91 человек умер от переутомления : ГолосUA 14:35
- Смертельные выборы в Индонезии: от переутомления умерли почти сто членов избирательных комиссий : Телеканал новин "24" 14:30
- Более 90 членов избирательных комиссий умерли в Индонезии от переутомления. Там прошли крупнейшие выборы в мире : Антикор.com.ua 14:16
- Смертельные выборы в Индонезии - 91 человек погиб, несколько сотен госпитализированы : NewsMir.info 14:07
- Более 90 членов избирательных комиссий умерли в Индонезии от переутомления. Там прошли крупнейшие выборы в мире : Новости без границ 14:07
- После всеобщих выборов в Индонезии от переутомления скончался 91 член избирательных комиссий : Страна.ua 14:03
- При подсчете голосов на выборах в Индонезии от переутомления умерли почти сто человек : FaceNews 14:01
- В Индонезии при подсчете голосов на выборах скончались 54 человека : Измаил вечерний 13:45
- При подсчете голосов на выборах в Индонезии умерли почти сто человек : Сегодня.ua 13:42
- Более 90 членов избирательных комиссий умерли при подсчете голосов в Индонезии : Ракурс 13:25
- В Индонезии прошли "самые сложные выборы": умер 91 человек : PRportal 13:24
- В Индонезии при подсчете голосов умерли более 50 человек : Паноптикон 13:16
- Усталость убила более 90 членов избирательных комиссий в Индонезии : Фокус 13:04
- Смертельные выборы: в Индонезии во время подсчета голосов умерли почти сто человек : Еспресо TV 13:04
- В Индонезии на выборах 54 человека умерли из-за переутомления : Экономические новости 13:03
- Во время подсчета голосов после выборов умерли 54 человека : Вести-UA 12:55
- Смертельные выборы: в Индонезии при подсчете голосов от переутомления умерли 92 человека : Новое Время 12:39
- Более 90 членов избирательных комиссий умерли в Индонезии от переутомления. Там прошли крупнейшие выборы в мире : Інформатор.news 12:36
- Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 54 человека умерли от переутомления : Восточный проект 12:16
- Жертвы выборов. При подсчете голосов в Индонезии умерло 54 человека : Вести.ua 11:15
- Выборы в Индонезии: во время подсчета голосов скончались 54 сотрудника избиркома : Комсомольская Правда в Украине 11:02
- 54 человека скончались на избирательных участках, считая голоса : Znaj.ua 10:46
- Выборы-2019: в Индонезии при подсчете голосов умерли более 50 человек : Подробности.ua 10:10
- Выборы в Индонезии: более 50 членов избиркома умерли из-за переутомления (фото) : NewsOne 10:09
- В Индонезии при подсчете голосов на выборах скончались 54 человека : Комментарии.UA 10:02
- Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии : Багнет 10:01
- В Индонезии прошли "самые сложные выборы": умерли 54 человека. Фото и видео : Обозреватель 09:39
- Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 54 человека умерли от переутомления : Сегодня.ua 09:12
- При подсчете голосов от переутомления умерли 54 члена избиркома : Власти.нет 07:45
- Во время подсчета голосов на выборах в Индонезии из-за переутомления умерли 54 члена избиркома : ПрессОрг24 06:32
- Во время подсчета голосов на выборах в Индонезии из-за переутомления умерли 54 члена избиркома : Українські національні новини 06:18