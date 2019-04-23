Россия дезориентирует GPS-навигацию в Крыму и в Черном море (31)

Укринформ 2019.04.23 10:17

Отчет Укринформ Россия активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму и в Черном море. Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS, сообщает Голос Америки. "Технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 000 раз российским оборудованием электронной войны, в целом, начиная с февраля 2016 года", - говорится в отчете.