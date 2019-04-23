ФБР рассекретило информацию о побеге Гитлера в Аргентину (51)

Depo 2019.04.23 15:03

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге немецкого фюрера Адольфа Гитлера в Аргентину после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне в 1945 году Весь мир 23 квітня 2019 14:07 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт ФБР. В частности, в документах приводятся показания неназванного лица, которое утверждала, что помогало аргентинским чиновникам спрятать Гитлера.