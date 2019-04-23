Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко (52)

Хвиля 2019.04.23 11:35

Какой именно судья подал иск, не указывается. Украинская правда 23.04.2019 11:16:30 Судья Окружного административного суда города Киева подал иск против президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на суд. Какой именно судья подал иск, не указывается. "Истец обосновал свою позицию тем, что президентом в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей",