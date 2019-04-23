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"Я не хочу, чтобы вы были травмированы": Савченко вернулась в Раду (видео) (30)

Факты 2019.04.23 11:32
10:52 23 апреля 2019 Инф. "ФАКТОВ" Во вторник, 23 апреля, народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду. Как сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter, она отказалась отвечать на вопросы журналистов, заявив только, что намерена принимать участие в парламентских выборах. В здании парламента нардепа обступили журналисты, стремясь получить от нее какую-либо информацию.
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