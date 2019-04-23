В Украине произошла еще одна громкая отставка: опубликован документ (38)

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- Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА : Политолог.net 11:20
- Глава Закарпатской ОГА написал заявление об отставке : Зеркало недели. Украина 11:17
- Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку : Українські Новини 11:15
- Губернатор Закарпатья Москаль подал в отставку. ДОКУМЕНТ : UAZMI 11:15
- Москаль подал в отставку : ОРД 11:15
- Геннадий Москаль подал в отставку : ATR.ua 11:12
- Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку : Сегодня.ua 11:12
- Москаль подал в отставку : Антикор.com.ua 11:11
- Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление об отставке : Новости N 11:10
- Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку : ОстроВ 11:10
- Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку : LB.ua 11:07
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- Глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль подал в отставку : Громадське телебачення 11:05
- Москаль подал в отставку : Экономические новости 11:03
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- Губернатор Закарпатья Москаль подал в отставку : Комментарии.UA 11:02
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- Москаль подал в отставку : Укринформ 10:47
- Губернатор Закарпатья Москаль подал в отставку : UAZMI 10:45
- Москаль уходит с поста главы Закарпатской ОГА : Слово і Діло 10:42
- Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА : РепортерUA 10:41
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- Москаль уходит с поста главы Закарпатской ОГА : DsNews 10:33
- Москаль подал в отставку с должности главы Закарпатской ОГА : УНИАН 10:33
- Москаль уходит в отставку : InfoResist.org 10:31
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