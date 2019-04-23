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Фокус: Украина

В Украине произошла еще одна громкая отставка: опубликован документ (38)

Народна Правда 2019.04.23 10:38
Москаль подал в отставку Во вторник, 23 апреля, глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль подал в отставку. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на сайт чиновника, где опубликован соответствующий документ. "Согласно пункту 9-му части 1-й статьи 9-й Закона и на основании статьи 38- й Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске
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