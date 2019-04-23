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Фокус: Украина

Беларусь готова заместить российские поставки некоторых видов нефтепродуктов в Украину (27)

Українські національні новини 2019.04.23 11:33
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Беларусь может нарастить поставки отдельных видов темных нефтепродуктов в Украину. Об этом сообщил во вторник заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА. Ранее Россия заявила о введении запрета на экспорт в Украину российских нефти и нефтепродуктов. В белорусском концерне "Белнефтехим" отметили, что возможность увеличения
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