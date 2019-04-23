Волкер: Желание Зеленского поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо (36)

Гордон 2019.04.23 13:35

По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, набравший во втором туре президентских выборов большинство голосов избирателей кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может вести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, при этом именно позиция российской стороны должна измениться. Сегодня 13.02 | Волкер: новый президент в Украине - это возможность для старта нового диалога с РФ