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Фокус: Украина

Волкер: Желание Зеленского поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо (36)

Гордон 2019.04.23 13:35
По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, набравший во втором туре президентских выборов большинство голосов избирателей кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может вести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, при этом именно позиция российской стороны должна измениться. Сегодня 13.02 | Волкер: новый президент в Украине - это возможность для старта нового диалога с РФ
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