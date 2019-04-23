Волкер: Желание Зеленского поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо (36)

- Спецпредставитель Госдепа США Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина : FaceNews 14:46
- Американская сторона поддерживает прямой диалог между Зеленским и Путиным : Journalist.today 14:45
- Волкер поддержал идею прямых переговоров Зеленского с Путиным : Новости Донбасса 14:39
- Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным : Интерфакс-Україна 14:36
- Спецпредставитель США Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина : IPress.ua 14:36
- Волкер заявляет, что поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина : Укринформ 14:33
- Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным : Экономика.com.ua 14:29
- Волкер заявил о поддержке прямых переговоров Зеленского и Путина : Зеркало недели. Украина 14:17
- Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным : Vector News 14:16
- Волкер поддержал прямой диалог Зеленского и Путина : LB.ua 14:07
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина : Луганский Радар 13:55
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным : Трибун Луганска 13:46
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : MIGnews.com.ua 13:38
- Волкер: Желание Зеленского поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо : Гордон 13:35
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : ГолосUA 13:35
- Волкер за прямой диалог Зеленского и Путина : Depo 13:32
- Неожиданно: Волкер выступил за переговоры Зеленского с Путиным : EtCetera.media 13:31
- Неожиданно: Волкер выступил за переговоры Зеленского с Путиным : EtCetera.media 13:31
- В США поддержали идею Зеленского о проведении прямых переговоров с Путиным : ReplyUA.net 13:27
- В Госдепе США поддерживают прямые переговоры Путина с Зеленским : ДонПресс 13:26
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : Капитал 13:18
- Волкер: Желание Зеленского разговаривать с Путиным - это правильное дело : UA1.com.ua 13:14
- Волкер призвал к прямому диалогу Зеленского и Путина : News24UA 13:06
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : Хвиля 13:05
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : Четверта Влада 13:05
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным : Версии.com 12:54
- Переговоры Зеленского и Путина: в США выступили с заявлением : Обозреватель 12:39
- Волкер считает неплохой идеей прямой диалог Зеленского и Путина : Bigmir)net Новости 12:39
- Волкер одобрил желание Зеленского вести переговоры с Путиным : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Волкер поддержал Зеленского в желании вести диалог с Путиным : DsNews 12:33
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным : Експерт-центр 12:31
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского и Путина : Политолог.net 12:20
- Волкер выступил за прямой диалог Зеленского и Путина : РБК-Україна 12:11
- Волкер поддержал желание Зеленского вести диалог с Путиным : Фокус 12:04
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным : Українські національні новини 11:33
- Волкер поддерживает прямой диалог Зеленского с Путиным : ПрессОрг24 11:32