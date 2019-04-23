ГБР проводит обыски в НАБУ в рамках дела по хищениям в "оборонке" - Генпрокуратура (75)

- ГБР проводит обыски в НАБУ в деле о хищениях в оборонной сфере : КиевВласть.com.ua 14:48
- ГБР проводит обыск в НАБУ по делу Гладковского : Трибун Луганска 14:46
- ГБР проводит обыски в НАБУ : Journalist.today 14:45
- Сотрудники ГБР пришли с обыском к НАБУ : Times.dn.ua 14:45
- В НАБУ пришли с обысками по делу о разворовывании в Минобороны : Апостроф 14:45
- ГБР пришло с обысками в НАБУ из-за схем в оборонке : Hronika.info 14:40
- ГПУ и ГБР пришли с обысками в НАБУ : MIGnews.com.ua 14:38
- НАБУ завершило служебное расследование по детективам из расследования Bihus.info : LB.ua 14:37
- ГБР проводит обыски в НАБУ, - ОБНОВЛЕНО : IPress.ua 14:36
- ГБР проводит обыски в НАБУ по делу Укроборонпрома : From-UA.com 14:34
- ГБР пришло с обысками в НАБУ по делу Гладковского : УП: Економічна правда 14:33
- Обыски в НАБУ связаны с делом о коррупции в "оборонке", - ГПУ : Експерт-центр 14:31
- ГБР изымает у НАБУ документы, подтверждающие бездействие руководства в деле о хищении в "Укроборонпроме" : 112.ua 14:30
- В Генпрокуратуре назвали причину обысков в НАБУ : РИА Мелитополь 14:28
- ГБР проводит обыски в НАБУ : Vector News 14:16
- "Дело Гладковского": ГБР проводит обыски в НАБУ : OstanniPodii.com 14:16
- В НАБУ проходят обыски, сотрудники ГБР проводят выемку документов : Телеграф.com.ua 14:13
- ГБР проводит обыск в НАБУ : Телеграф.com.ua 14:13
- Госбюро расследований проводит обыск в НАБУ: появились детали : Сегодня.ua 14:12
- Коррупции в оборонной сфере: ГБР проводит обыски в НАБУ : Актуальная Правда 14:11
- Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ - СМИ : НикВести 14:09
- ГБР проводит обыски в НАБУ по делу о хищениях в оборонке : Громадське телебачення 14:06
- Сарган об обысках в НАБУ: Проверяется информация об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме" : Гордон 14:05
- НАБУ обыскивают ДБРци : Gazeta.ua 14:05
- Обыски в НАБУ связаны с делом о коррупции в "оборонке", - ГПУ : Четверта Влада 14:05
- Забирают документы: в ГПУ прокомментировали обыски в офисе НАБУ (ФОТО) : ГолосUA 14:05
- ГПУ: Обыски в НАБУ связаны с делом о хищениях в оборонке : ForUm 14:04
- В ГПУ назвали причину обысков в НАБУ : Еспресо TV 14:04
- ГБР проводит обыски в НАБУ в рамках дела по хищениям в "оборонке" - Генпрокуратура : УНИАН 14:03
- В НАБУ проходят обыски по делу о хищениях в "Укроборонпроме" : UaProm 13:49
- В НАБУ пришло в гости с обысками ГБР : IPnews 13:44
- ГБР наведалось в НАБУ с обысками из-за оборонки : Bigmir)net Новости 13:39
- ГБР проводит обыски в НАБУ : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- ГБР проводит в НАБУ обыски из-за "оборонительную" дело - Сарган : Українські національні новини 13:33
- ГБР проводит в НАБУ обыски из-за "оборонительную" дело - Сарган : ПрессОрг24 13:32
- Сотрудники ГБР проводят обыски в НАБУ : EtCetera.media 13:31
- Сотрудники ГБР проводят обыски в НАБУ : EtCetera.media 13:31
- ГБР нагрянуло с обысками в Антикоррупционное бюро, СМИ назвали причину : Realist.online 13:26
- ГБР устроило обыски в Антикоррупционном бюро : Ракурс 13:25
- ГБР проводит обыски в НАБУ : Kyiv.osp-ua.info 13:22
- ГБР проводит обыски в НАБУ : Prioritet.org 13:22
- Обыски в НАБУ связаны с делом о коррупции в "оборонке", - ГПУ : Капитал 13:19
- ГБР и Генпрокуратура пришли с обысками в НАБУ : #Буквы 13:18
- В Киеве сотрудники ГБР проводят обыски в НАБУ по делу о хищениях в оборонке - СМИ : Страна.ua 13:17