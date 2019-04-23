ГБР проводит обыски в НАБУ в рамках дела по хищениям в "оборонке" - Генпрокуратура (75)

УНИАН 2019.04.23 14:03

По словам Сарган, сейчас происходит выемка документов, которые могут свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищениях в "Укроборонпроме". ГБР проводит обыски в НАБУ / фото replyua.net Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.