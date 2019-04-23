Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие (39)

Українська правда 2019.04.23 12:41

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны. Об этом он сказал журналистам во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, передает "Укринформ". "Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой -