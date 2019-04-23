Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие (39)

- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским. Но есть условие : ТВі 14:48
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским : Трибун Луганска 14:46
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским, но при одном условии : InfoResist.org 14:46
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским, но при одном условии : UA1.com.ua 14:44
- Гройсман рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским : Телеграф.com.ua 14:43
- Гройсман назвал условия сотрудничества с Зеленским : Сегодня.ua 14:42
- Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским : Hronika.info 14:40
- Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским : IPress.ua 14:36
- Гройсман будет сотрудничать с Зеленским - условие : ICTV Факти 14:36
- Гройсман заявил о готовности к сотрудничеству с Зеленским, но при одном условии : Еспресо TV 14:34
- Гройсман назвал условие, при котором готов сотрудничать с Зеленским : Дело.ua 14:32
- Гройсман рассказал, при каких условиях будет сотрудничать с Зеленским : Рубрика 14:32
- Гройсман планирует работать с Зеленским : EtCetera.media 14:31
- Гройсман планирует работать с Зеленским : EtCetera.media 14:31
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским, но назвал важное условие : Realist.online 14:26
- Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским : #Буквы 14:18
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским при одном условии : Vector News 14:16
- Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским : Одесский Паблик 14:11
- Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским : Bigmir)net Новости 14:09
- Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским : MIGnews.com.ua 14:08
- Гройсман рассказал, при каких условиях готов сотрудничать с Зеленским : Інформатор.news 14:06
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским, если не помешает идеология : DsNews 14:03
- Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации : УНИАН 13:48
- Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским : Ирта-Fax 13:44
- Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским, но при одном условии : IPnews 13:44
- Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским : Слово і Діло 13:42
- Гройсман рассказал о готовности сотрудничать с Зеленским : Подробности.ua 13:40
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским при одном условии : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- "Если не будет идеологических разногласий": Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским : ГолосUA 13:35
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским : Gazeta.ua 13:35
- Гройсман готов сотрудничать с Зеленским, если не будет идеологических разногласий : Укринформ 13:33
- Гройсман рассказал, при каких условиях он готов сотрудничать с Зеленским : Страна.ua 13:32
- Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским : Комментарии.UA 13:32
- Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским : РБК-Україна 13:11
- Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским : Новое Время 13:09
- Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским : Главное 13:04
- Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие : Українська правда 12:41