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Фокус: Украина

В Киеве проходят обыски из-за растраты миллионов в Госслужбе по делам ветеранов (60)

Олигарх Медиа 2019.04.23 16:14
dbr.gov.ua Бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сообщено о подозрении в содействии разворовыванию 22 млн грн. бюджетных средств. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Государственного бюро расследований. Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту
ВЕТЕРАН, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ХАЛАТНОСТЬ, ПРИСВОЕНИЕ, ДЕЛО, СУБЪЕКТ, Деревянко, Украина, Киев

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