В Киеве проходят обыски из-за растраты миллионов в Госслужбе по делам ветеранов (60)

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- Экс-руководителя Госслужбы по делам ветеранов заподозрили в растрате 22 миллионов : Politica.com.ua 17:19
- Экс-глава Госслужбы ветеранов подозревается в хищении 22 миллионов : Politica.com.ua 17:19
- Экс-руководителя Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревают в хищении 22 млн грн : ТСН.ua 17:14
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате более 20 миллионов : UA.news 17:14
- Экс-главе Госслужбы по делам ветеранов АТО объявили о подозрении в растрате : НикВести 17:09
- Экс-главе госслужбы по делам ветеранов АТО вручили подозрение : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов подозревают в присвоении 22 млн грн : ICTV Факти 17:06
- Экс-главу ведомства по делам ветеранов заподозрили в хищении 22 миллионов бюджетных денег - ГБР : Четверта Влада 17:05
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО обвинили в хищении 22 млн грн : Zrada Today 17:04
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- Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов АТО "погорел" на растрате более 20 млн : Ukrainianwall.com 16:50
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревают в содействии разворовыванию 22 млн гривен бюджетных средств : КиевВласть.com.ua 16:48
- Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревается в хищении 22 миллионов : Вести.ua 16:45
- Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям : Слово і Діло 16:42
- Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн. гривен : Iнше ТВ 16:42
- Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям : Hronika.info 16:40
- Экс-главе Госслужбы по делам ветеранов АТО сообщили о подозрении : Hubs 16:40
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн грн, выделенных для реабилитации военных - ГБР : Гордон 16:35
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО обвинили в хищении 22 млн грн : From-UA.com 16:34
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО заподозрили в причастности к хищению 22 миллионов гривен : Факты 16:32
- ГБР сообщило о подозрении экс-главе Госслужбы ветеранов : Експерт-центр 16:32
- Экс-главе Госслужбы по делам ветеранов АТО объявили о подозрении в хищении 22 млн гривен : 112.ua 16:30
- Экс-руководителя Госслужбы по делам ветеранов подозревают в хищении десятков миллионов - фото : Realist.online 16:26
- Экс-главу Госслужбы по делам участников АТО подозревают в разворовывании 22 млн грн : Донецкие Новости 16:25
- ГБР подозревает экс-главу Службы ветеранов АТО в хищении 22 млн грн (ФОТО) : Ракурс 16:24
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 миллионов гривень : Политолог.net 16:20
- Экс-главе Госслужбы по делам ветеранов АТО объявили о подозрении в растрате : #Буквы 16:18
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн : Vector News 16:16
- Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов задержан по подозрению в хищении 22 млн, выделенных на реабилитацию военных : UAZMI 16:15
- ГБР сообщила о подозрении экс-главе Госслужбы по делам ветеранов : UA1.com.ua 16:14
- В Киеве проходят обыски из-за растраты миллионов в Госслужбе по делам ветеранов : Олигарх Медиа 16:14
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн гривен : ATR.ua 16:12
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО заподозрили в растрате 22 млн гривен : Сегодня.ua 16:12
- Кража 22 млн у военных: ГБР сообщило о подозрении бывшему топ-чиновнику : Обозреватель 16:09
- ГБР: Экс-председатель Госслужбы по ветеранам АТО способствовал хищению 22 млн гривен : Новости Донбасса 16:09
- ГБР подозревает руководителя Госслужбы по делам ветеранов в крупных хищениях : Bigmir)net Новости 16:09
- Следователи ГБР объявили экс-главе Госслужбы по делам ветеранов подозрение в растрате 22 млн грн ($822 тыс) : Громадське телебачення 16:06
- Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн : IPress.ua 16:06
- Экс-главу ведомства по делам ветеранов заподозрили в хищении 22 миллионов бюджетных денег - ГБР : ГолосUA 16:05
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн : 368.media 16:04
- Хищение 22 млн: экс-руководителю Госслужбы по делам ветеранов АТО сообщили о подозрении : Еспресо TV 16:04
- Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов АТО подозревают в растрате 22 млн : Depo 16:02
- "Помогал расхищать": ГБР объявило о подозрении экс-главе Госслужбы ветеранов : Комментарии.UA 16:02
- Бывшему председателю Госслужбы по делам ветеранов сообщили о подозрении : Українські національні новини 15:48