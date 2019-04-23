В Киеве проходят обыски из-за растраты миллионов в Госслужбе по делам ветеранов (60)

Олигарх Медиа 2019.04.23 16:14

dbr.gov.ua Бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сообщено о подозрении в содействии разворовыванию 22 млн грн. бюджетных средств. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Государственного бюро расследований. Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции по факту