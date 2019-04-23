Экс-регионал нардеп Писаренко начал собирать подписи в Раде за отставку Парубия (76)

UAZMI 2019.04.23 17:15

Цензор.НЕТ 2019-04-23 16:31 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. "Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады", - написал Писаренко. При этом нардеп опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого В.Писаренко. "Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти