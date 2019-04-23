Экс-регионал нардеп Писаренко начал собирать подписи в Раде за отставку Парубия (76)

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- "Пришло время завершить эпоху беззакония": в ВР начали собирать подписи за отставку Парубия : ReplyUA.net 19:27
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- "Пришло время". Бывший регионал предложил уволить Парубия : Vector News 19:16
- В парламенте начали собирать подписи за отставку Парубия : Українська правда 19:11
- Депутаты начали собирать подписи за отставку Парубия : NewsOne 19:09
- Нардеп решил отправить Парубия в отставку : Местные вести 19:08
- "Пришло время завершить эпоху беззакония": В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Андрея Парубия : Корупція Інфо 18:52
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- В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : Власти.нет 18:45
- В Раде инициировали сбор подписей за отставку Парубия : Times.dn.ua 18:45
- В Раде собирают подписи за отставку Парубия : Известия в Украине 18:45
- В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : РБК-Україна 18:41
- В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : Укринформ 18:33
- В Раде собирают подписи за отставку Парубия : Рубрика 18:32
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- В Раде инициировали сбор подписей за отставку Парубия : Вибори в Україні та світі 18:16
- В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : Антикор.com.ua 18:10
- В Раде инициировали сбор подписей за отставку Парубия : ОстроВ 18:10
- В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : IPress.ua 18:06
- В Раде начался сбор подписей за отставку спикера Парубия : "Наша газета" (Луганск) 18:04
- В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : УСБН Запорiжжя 18:04
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- В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия : Електронні Вісті 17:46
- В Раде начали сбор подписей за отставку спикера Парубия : UA1.com.ua 17:44
- В Верховной Раде Украины собирают подписи для отставки Парубия : Таймер Одесса 17:44
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- В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Парубия : Новости без границ 17:37
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- В Раде инициировали отставку Парубия : Gazeta.ua 17:35
- В Раде хотят снять с должности Парубия : From-UA.com 17:34
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