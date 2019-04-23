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Фокус: Украина

В Париже вспыхнул Версаль (73)

Власти.нет 2019.04.23 20:15
Бывшая резиденция французских королей Версаль загорелась в Париже. Бывшая резиденция французских королей Версаль загорелась в Париже. Об этом сообщают пользователи в Twitter. В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль. Пользователи Twitter начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента. При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться.
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