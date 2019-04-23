Владимир Зеленский - президент Украины: в ЦИК посчитали 100% голосов избирателей (9)

Znaj.ua 2019.04.23 18:17

Украина получила нового президента. Узнайте сколько людей отдали свои голоса за него Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В него прошли кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Напомним, что в первом туре Зеленский набрал 30.2% голосов, а Порошенко 15.9. ЦИК должна была опубликовать официальные результаты выборов президента Украины до 1 мая.