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Фокус: Украина

"Нафтогаз" и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения (7)

Капитал.kh 2019.04.23 18:16
В Украине таки снизят цену на газ для населения с мая 2019 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украина" согласовала с Кабинетом министров снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года - до 8247 гривен за тысячу кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Указано, что к соглашению пришли на совещании, которое состоялось 22 апреля
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2019.04.24 (7)

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