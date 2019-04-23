"Нафтогаз" и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения (7)

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- "Нафтогаз" и Кабмин согласовали снижение цены на газ для населения : МариоНетки.net 01:56
- Украина: подорожает ли газ для населения уже с мая, вопреки обещаниям Кабмина : Энергетика Украины 01:49
- Украина: тарифы на газ - почему вокруг снижения цены идут споры : Энергетика Украины 01:49
- Кабинет министров анонсировал снижение стоимости газа для населения на 3,5% : Днепродзержинск Online 00:23
- У Зеленского обсуждают возможные механизмы снижения цен на газ : Антикор.com.ua 00:11
- У Зеленского обсуждают возможные механизмы снижения цен на газ : Новости без границ 00:07
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