Украина обратилась в Совбез ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов в ОРДЛО (81)

Argumentua.life 2019.04.24 17:31

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что решение Путина относительно российских паспортов на оккупированном Донбассе противоречит Минским договоренностям. Украинская сторона обратилась к Совету Безопасности ООН из-за решения Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированных боевиками территориях Донбасса. Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир