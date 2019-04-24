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Фокус: Украина

Украина обратилась в Совбез ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов в ОРДЛО (81)

Argumentua.life 2019.04.24 17:31
Постпред Украины в ООН подчеркнул, что решение Путина относительно российских паспортов на оккупированном Донбассе противоречит Минским договоренностям. Украинская сторона обратилась к Совету Безопасности ООН из-за решения Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированных боевиками территориях Донбасса. Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир
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