ПЦУ о приостановлении переименования УПЦ МП: ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским (1)

Громадське телебачення 2019.04.23 13:05
Виктория Бега
Православная церковь Украины отреагировала на решение суда о
приостановлении переименования Украинской православной церкви Московского
патриархата.
"Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским.
Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух
наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории", - заявил
заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ
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