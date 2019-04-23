ПЦУ о приостановлении переименования УПЦ МП: ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским (1)

Громадське телебачення 2019.04.23 13:05

Виктория Бега Православная церковь Украины отреагировала на решение суда о приостановлении переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. "Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат - не московским. Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории", - заявил заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ