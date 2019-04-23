Беларусь остановила поставки топлива в Украину (1)

Главред 2019.04.23 11:05
23 апреля 2019, 10:37
Минску пришлось приостановить экспорт нефти из России.
Из-за поставок некачественной нефти экспорт РБ в Украину и Польшу прервался
/ Reuters
Республика Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в ряд стран, в том
числе и в Украину из-за проблем с поставками нефти из России.
Также остались не у дел Польша и страны Балтии.
"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива на
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