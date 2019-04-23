"Через год, так через год": Порошенко планирует вернуться в президентское кресло (11)

Dnepr.Info 2019.04.23 15:23

23 апреля, в Киеве под Администрацией президента собрался митинг в поддержку Петра Порошенко. Сразу после того, как стали известны результаты экзит-пола президентских выборов 21 апреля, Петр Порошенко признал, что проиграл выборы и поздравил своего оппонента с победой по телефону. На следующий день на официальной странице Администрации президента в Facebook призвали всех сторонников Петра Порошенко прийти на Банковую улицу