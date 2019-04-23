ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" от 77 окружкомов (1)

Слово і Діло 2019.04.23 20:42
23 апреля 2019, 20:20
Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от
77 из 199 окружных избирательных комиссий.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК вечером, 23 апреля, пишет "Слово и
Дело".
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах
повторного голосования окружных избирательных комиссий 8 территориальных
избирательных округов: No 21 (Волынская область), No 95, 98 (Киевская
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