ЦИК приняла протоколы с "мокрыми печатями" от 77 окружкомов (1)

Слово і Діло 2019.04.23 20:42

23 апреля 2019, 20:20 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от 77 из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК вечером, 23 апреля, пишет "Слово и Дело". "Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 8 территориальных избирательных округов: No 21 (Волынская область), No 95, 98 (Киевская