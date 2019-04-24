Источник: УЕФА перенес рассмотрение "дела Мораеса" на 2 мая (1)

Dynamomania.com 2019.04.23 23:03
Как сообщили в эфире "Футбол ньюс", УЕФА решил перенести рассмотрение так
называемого "дела Мораеса" на 2 мая.
Именно тогда представители организации решат, применять ли ко сборной
Украины какое-либо наказание из-за натурализации бразильского форварда
"Шахтера" Жуниор Мораеса.
Ранее сообщалось, что рассмотрение этого дела должно было состояться 25
апреля.
Напомним, что сборные Португалии и Люксембурга подали жалобы в УЕФА из-за
ПОРТУГАЛИЯ, НАТУРАЛИЗАЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕЛО, ЗАСЕДАНИЕ, ФОРВАРД, Украина