ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке (1)

Trust.UA 2019.04.23 17:47

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. 21 апреля во время празднования католической Пасхи в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Жертвами атаки стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. На острове было введено чрезвычайное положение.