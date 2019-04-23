ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке (1)

Trust.UA 2019.04.23 17:47
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя
ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq.
21 апреля во время празднования католической Пасхи в церквях и отелях на
Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов.
Жертвами атаки стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали.
На острове было введено чрезвычайное положение.
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