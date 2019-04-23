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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке (1)

Trust.UA 2019.04.23 17:47
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. 21 апреля во время празднования католической Пасхи в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Жертвами атаки стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. На острове было введено чрезвычайное положение.
ТЕРАКТ, ВЗРЫВ, КОЛОМБО, ТЕРРОРИСТ, СМЕРТНИК, ПАСХА, США, Индия
2019.04.24 (1)

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