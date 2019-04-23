Курт Волкер рассказал, что Трамп пообещал Зеленскому 22 April 2019, 23:26 (1)

Николаев в подробностях 2019.04.23 01:25

Курт Волкер рассказал, что Трамп пообещал Зеленскому Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер раскрыл некоторые детали телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом Курт Волкер сообщил в своем Twitter. По его словам президент США в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Белый дом и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины по