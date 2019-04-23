Курт Волкер рассказал, что Трамп пообещал Зеленскому 22 April 2019, 23:26 (1)

Николаев в подробностях 2019.04.23 01:25
Курт Волкер рассказал, что Трамп пообещал Зеленскому
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт
Волкер раскрыл некоторые детали телефонного разговора Дональда Трампа и
Владимира Зеленского.
Об этом Курт Волкер сообщил в своем Twitter.
По его словам президент США в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским
пообещал, что Белый дом и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины по
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