У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ (34)

Слово і Діло 2019.04.24 11:42

24 апреля 2019, 11:26 В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского призывают Нафтогаз и Кабмин провести консультации с Международным валютным фондом по поводу снижения цен на газ для с 1 мая. Об этом передает "Слово и Дело". "Последние 4 месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.