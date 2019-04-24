У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ (34)

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- У Зеленского прокомментировали ситуацию на энергорынке : Обозреватель 12:10
- У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ : Народный Корреспондент 12:09
- В Зеленского призывают снижать стоимость газа : Gazeta.ua 12:05
- У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ : ЗА Київ 12:02
- У Зеленского экстренно обратились к "Нафтогазу" и Гройсману: что будет с ценами на коммуналку : Українські реалії 11:52
- У Зеленского призывают начать май со снижения цены на газ : ТВі 11:48
- У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ : Вибори в Україні та світі 11:46
- У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ : Слово і Діло 11:42
- Обещание сдержал! У Зеленского призывают с 1 мая снизить цены на газ для населения : Elise Journal 11:30
- "Снизьте стоимость газа!": команда Зе! выступила с обращением к "Нафтогазу" : ReplyUA.net 11:27
- Команда Зеленского: Нафтогаз и КМУ должны договориться с МВФ о том, чтобы с 1 мая не повысить, а понизить цены на газ для населения : Провінція 11:23
- Команда Зеленского призывает Кабмин и "Нефтегаз" снизить цены на газ для населения : Українські Новини 11:15
- У Зеленского выдвинули серьезное требование к "Нафтогазу" и Гройсману: что станет с ценами на коммуналку : Hyser 11:06
- У Зеленского придумали, как снизить цену на газ : Вести.ua 11:05
- У Зеленского экстренно обратились к "Нафтогазу" и Гройсману: что будет с ценами на коммуналку : Набережная 11:03
- У Зеленского требуют у Кабмина и "Нафтогаза" снизить цену на газ, хотя это уже сделано : DsNews 11:03
- Снижение цен на газ: в Зеленского призвали Кабмин и "Нафтогаз" провести консультации с МВФ : UA1.com.ua 10:44
- У Зеленского обещают снизить тарифы для Коломойского : Hronika.info 10:40
- Штаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорились : LB.ua 10:37
- Команда Зеленского призывает правительство и "Нафтогаз України" провести консультации с МВФ о понижении цены на газ для населения : Гордон 10:35
- В Зе!Команде призывают "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ по поводу цены на газ : Главное 10:34
- У Зеленского требуют от "Нафтогаза" снизить цены на газ : УНИАН 10:33
- Снизьте цены на газ: Команда Зеленского обратилась к "Нафтогазу" : InfoResist.org 10:16
- Кабмин и "Нафтогаз" должны провести консультации с МВФ о снижении цены на газ Зеленского : UAZMI 10:15
- У Зеленского экстренно обратились к "Нафтогазу" и Гройсману: что будет с ценами на коммуналку : NewsMir.info 10:13
- У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ : РБК-Україна 10:11
- У Зеленского экстренно обратились к "Нафтогазу" и Гройсману: что будет с ценами на коммуналку : Politeka 10:10
- У Зеленского экстренно обратились к "Нафтогазу" и Гройсману: что будет с ценами на коммуналку : NewsMir.info 10:08
- У Зеленского призвали Нафтогаз и Кабмин снизить цену на газ : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Снижение цены на газ для населения с 1 мая: в штабе Зеленского сделали заявление : FaceNews 10:01
- Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+ : Business Information Network 09:01
- В штабе Зеленского заявили, что снижение тарифов - это не прерогатива Президента : Корабелов.инфо 03:51