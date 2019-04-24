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Фокус: Украина

У Зеленского просят согласовывать цену газа с МВФ (34)

Слово і Діло 2019.04.24 11:42
24 апреля 2019, 11:26 В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского призывают Нафтогаз и Кабмин провести консультации с Международным валютным фондом по поводу снижения цен на газ для с 1 мая. Об этом передает "Слово и Дело". "Последние 4 месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.
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2019.04.24 (34)

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