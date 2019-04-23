Срыв конкурсов на глав таможни и налоговой службы может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ и Евросоюзом - Минфин (3)

Гордон 2019.04.23 02:05

Честные и коррумпированные руководители налоговой и таможенных служб Украины, которых выберут на конкурсе, должны запустить реформу этих ведомств, отметили в Минфине. Сегодня 01.46 | Конкурсы проводятся в рамках реформы ГФС Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook Возможный срыв конкурсов на должности глав Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы помешает их