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Фокус: Украина

Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются реагировать на повестки Генпрокуратуры (1)

Гордон 2019.04.23 21:36
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин и заместитель руководителя АП Алексей Филатов не явятся на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Гонтарева предложила следователям приехать в Лондон, позицию Ложкина разъяснили его юристы, а Филатов заявил, что никаких повесток не получал. Сегодня 14.59 | Генпрокуратура вызвала чиновников из окружения Порошенко на допрос 22 апреля
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2019.04.24 (1)

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