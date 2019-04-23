Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются реагировать на повестки Генпрокуратуры (1)

Гордон 2019.04.23 21:36
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бывший глава
Администрации Президента Украины Борис Ложкин и заместитель руководителя АП
Алексей Филатов не явятся на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
Гонтарева предложила следователям приехать в Лондон, позицию Ложкина
разъяснили его юристы, а Филатов заявил, что никаких повесток не получал.
Сегодня 14.59 |
Генпрокуратура вызвала чиновников из окружения Порошенко на допрос 22 апреля
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