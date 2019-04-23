Захват Россией украинских моряков: международный трибунал назначил дату слушания (2)

Апостроф 2019.04.23 23:15
Президент Международного трибунала по морскому праву назначил слушание дела
Украины против России на 10-11 мая 2019 года.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в
Facebook.
"Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты
слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о
нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати
четырех членов их экипажей.
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