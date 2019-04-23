Захват Россией украинских моряков: международный трибунал назначил дату слушания (2)

Апостроф 2019.04.23 23:15

Президент Международного трибунала по морскому праву назначил слушание дела Украины против России на 10-11 мая 2019 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook. "Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей.