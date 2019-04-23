В Одессе снизился уровень заболеваемости (1)

Волнорез 2019.04.23 23:58
За 7 дней ОРВИ и гриппом заболели всего 4336 одесситов, из которых 74,7%
составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость заметно идёт на спад.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе
составила 165 случаев, что на 3 человека меньше, чем на предыдущей неделе.
Основное число заболевших составляют дети - 73%, большинство в возрасте 1-4-
х лет.
Заболеваемость корью в Одессе на прошедшей неделе снизилась почти в два
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