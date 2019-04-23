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Фокус: Украина

Морской трибунал ООН назвал дату слушаний по пленным украинским морякам (5)

Слово і Діло 2019.04.23 22:12
23 апреля 2019, 22:06 Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно РФ за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook, передает "Слово и Дело". "Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года, - сообщила Зеркаль.
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2019.04.24 (5)

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