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Фокус: Украина

В РФ "единороссы" решили выставить на выборы КВН-щика

В РФ "единороссы" решили выставить на выборы КВН-щика (1)

DsNews 2019.04.23 14:03
В российском городе Тобольск партия "Единая Россия" выставила на выборы Алексея Жарновского - молодого активиста, КВН-щика, шоумена По словам источника в партии, кандидатов определяли "с оглядкой на украинскую ситуацию" - ставку сделали на шоумена, передает "ДС" со ссылкой на Znak. "Предыдущие довыборы в гордуму единороссы продули, мандат достался коммунистке [и жене депутата областной думы Юрия Юхневича] Регине Юхневич.
ТОБОЛЬСК, ОГЛЯДКА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕГИНА, КОММУНИСТКА, ДОВЫБОРЫ, Жарновский, Кугаевский, Зеленский, Юхневич, Россия, Украина
2019.04.24 (1)

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