В РФ "единороссы" решили выставить на выборы КВН-щика (1)

DsNews 2019.04.23 14:03
В российском городе Тобольск партия "Единая Россия" выставила на выборы
Алексея Жарновского - молодого активиста, КВН-щика, шоумена
По словам источника в партии, кандидатов определяли "с оглядкой на
украинскую ситуацию" - ставку сделали на шоумена, передает "ДС" со ссылкой
на Znak.
"Предыдущие довыборы в гордуму единороссы продули, мандат достался
коммунистке [и жене депутата областной думы Юрия Юхневича] Регине Юхневич.
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