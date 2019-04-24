В РФ "единороссы" решили выставить на выборы КВН-щика (1)

DsNews 2019.04.23 14:03

В российском городе Тобольск партия "Единая Россия" выставила на выборы Алексея Жарновского - молодого активиста, КВН-щика, шоумена По словам источника в партии, кандидатов определяли "с оглядкой на украинскую ситуацию" - ставку сделали на шоумена, передает "ДС" со ссылкой на Znak. "Предыдущие довыборы в гордуму единороссы продули, мандат достался коммунистке [и жене депутата областной думы Юрия Юхневича] Регине Юхневич.