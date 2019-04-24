Решение Путина выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО - грубое нарушение минских соглашений, - Ирина Геращенко (128)

DsNews 2019.04.24 17:03

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам, проживающим территории ОРДЛО, - это грубое нарушение минских соглашений, согласно которым ОРДЛО - это Украина Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает "ДС". "Это попытка ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта на