Решение Путина выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО - грубое нарушение минских соглашений, - Ирина Геращенко (128)

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- Появилась реакция Украины на решение Путина выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО : NewsOne 17:09
- Глава МИД Украины назвал решение РФ о выдаче паспортов на Донбассе продолжением агрессии : Новости Донбасса 17:09
- В России показали пункт выдачи своих паспортов жителям Донбасса : Новости Донбасса 17:09
- МинВОТ о решении Кремля: Это шаг к эскалации конфликта на Донбассе : Новое Время 17:09
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО : Весь Харьков 17:09
- "Люди будут чувствовать себя свободнее" - советник Путина Сурков о выдаче российских паспортов в "Л/ДНР" : Громадське телебачення 17:06
- Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса заботой о правах человека : Интерфакс-Україна 17:06
- Решением о выдаче паспортов жителям Донбасса РФ подтвердила, что является стороной конфликта с Украиной - Черныш : Интерфакс-Україна 17:06
- Киев обратился в Совбез ООН из-за указа Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО : Интерфакс-Україна 17:06
- Глава МИД Украины призвал жителей оккупированного Донбасса не получать паспорта РФ : Громадське телебачення 17:06
- Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям неподконтрольного Донбасса : Informator.media 17:06
- Россия начала "паспортный" этап оккупации Донбасса - Климкин : ICTV Факти 17:06
- Климкин призвал украинцев оккупированного Донбасса не принимать гражданство РФ : Интерфакс-Україна 17:06
- Климкин: Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта : Гордон 17:05
- Сурков объяснил, почему Путин подписал указ об упрощенной выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО : 62.ua 17:05
- Украина обратилась в Совбез ООН из-за указа Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ОРДЛО : Главное 17:05
- "Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО : Главред 17:05
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО : 62.ua 17:05
- Сурков заявил, что с гражданством РФ жители оккупированного боевиками Донбасса будут "чувствовать себя более свободными" : Гордон 17:05
- Климкин заявил, что начался новый этап оккупации Донбасса : Хвиля 17:05
- Климкин призвал жителей ОРДЛО не получать российские паспорта : Фокус 17:04
- Указ Путина о выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО: Киев обратился в Совбез ООН : Фокус 17:04
- Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР : "Наша газета" (Луганск) 17:04
- Климкин отреагировал на решение Путина об упрощении выдачи гражданства жителям ОРДЛО : Українські національні новини 17:04
- Климкин призвал жителей ОРДЛО не брать российские паспорта : DsNews 17:03
- Решение Путина выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО - грубое нарушение минских соглашений, - Ирина Геращенко : DsNews 17:03
- Украина обратилась в Совбез ООН из-за указа Путина о паспортах для "ЛДНР" : DsNews 17:03
- Климкин назвал продолжением агрессии выдачу паспортов РФ на Донбассе : Укринформ 17:03
- Украина обратилась в Совбез ООН из-за российских паспортов на Донбассе : Укринформ 17:03
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО : 0642 Луганск 17:02
- Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса : Fin.org.ua 17:01
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО : АТН 17:01
- Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса : 112.ua 17:00
- Сурков назвал решение Путина о паспортах "ЛДНР" справедливым : 112.ua 17:00
- Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям ОРДЛО : Вечерние Вести 17:00
- Операция "Паспортизация": Все, что нужно знать о предоставлении российского гражданства жителям ОРДЛО : 112.ua 17:00
- Выпуск новостей за 16:00: Указ Путина о паспорте РФ жителям оккупированного Донбасса. Переезд АП : Телеканал новин "24" 17:00
- Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса : Луганский Радар 16:55
- Нельзя запретить России выдавать паспорта в Донбассе - Гройсман : Луганск.info 16:55
- Киев обратился в Совбез ООН из-за указа Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям ОРДЛО : Версии.com 16:54
- Путин упростил получение российского гражданства жителям отдельных районов Донбасса : Kramatorsk.info 16:51
- В целях "защиты прав и свобод" человека и гражданина? : Утренний город 16:50
- Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта : УНИАН 16:48