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Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде: видео

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде: видео (42)

Vector News 2019.04.24 10:16
Рано утром, 24 апреля, бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан. Об этом сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Instagram. Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала. Реклама Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел.
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2019.04.24 (42)

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