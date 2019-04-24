Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде: видео (42)

Vector News 2019.04.24 10:16

Рано утром, 24 апреля, бронепоезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан. Об этом сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко в своем Instagram. Главе КНДР подали отдельный трап, чтобы он спустился с поезда и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала. Реклама Его встретили с караваем, кусочек которого тот отломил и съел.