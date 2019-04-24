Уже вскоре без главного лидера: "Квартал 95" нашел замену Зеленскому (42)

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- 95 Квартал о кадровых перестановках: кто заменит Зеленского 24 April 2019, 19:30 : Николаев в подробностях 22:25
- Между шоуменом и президентом: оставит ли Зеленский "Квартал" и кто его может заменить : ТСН.ua 22:14
- В Киеве состоятся съемки "Лига Смеха" с новым ведущим : ГородКиев.com.ua 21:37
- В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского : Donbass.UA 21:33
- В "Квартале 95" нашли, кем заменить Зеленского : Винница Реал 21:26
- В "Квартале 95" уже запланировали концерты без Зеленского : ПрессОрг24 21:02
- В "Квартале 95" уже запланировали концерты без Зеленского : Українські національні новини 20:48
- Квартал 95 выбирает нового президента: кому достанется роль Зеленского : Politeka 20:40
- Стало известно, кто заменит Зеленского в проектах студии "Квартал 95" : #Буквы 20:18
- Квартал 95 заменил Зеленского : Без Табу 20:16
- Кто будет играть роли нового президента Украины в "Квартале 95" : ОбщеЖитие Online 20:12
- Кто заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" и остальных проектах : Телеграф.com.ua 19:43
- Владимир Зеленский ушел из проектов на ТВ: кто заменит артиста : Подробности.ua 19:40
- В студии "Квартал 95" сообщили о замене Зеленскому : ГолосUA 19:35
- В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского : From-UA.com 19:34
- Стало известно, кто заменит Зеленского в "Квартале" и "Лиге смеха" (фото) : Факты 19:32
- Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие : Новый.net 19:15
- Стало известно, кто заменит будущего президента в его телевизионных шоу : Багнет 19:01
- Уже вскоре без главного лидера: "Квартал 95" нашел замену Зеленскому : Корупція Інфо 18:51
- Стало известно, кто будет вести "Вечерний квартал" и "Лигу смеха" вместо Зеленского : Karachun.com.ua 18:47
- Кто заменит Зеленского в "Квартале 95" и "Лиге смеха": названы имена новых ведущих : Elle.ua 18:30
- Зеленский прекращает участие в проектах "Квартала 95" : Укринформ 18:17
- На роль Зеленского в "95 квартале" уже 5 претендентов : Українські Новини 18:15
- В "95 Квартале" назвали новых ведущих вместо Зеленского : Апостроф. Лайм 18:10
- Кто заменит Зеленского в Квартале 95 и Лиге смеха: названо имя : Politeka 18:10
- Стало известно, кто займет место Зеленского в проектах "Квартала 95" : MIGnews.com.ua 18:08
- Зеленскому нашли замену : Gazeta.ua 18:05
- В "Квартале 95" нашли замену Зеленскому: кто эти люди : РБК-Україна 17:41
- Стало известно, кто будет вести "Вечерний квартал" и "Лигу смеха" вместо Зеленского : NewsOne 17:39
- "Лигу смеха" вместо Зеленского будет вести Евгений Кошевой : IPress.ua 17:36
- "Лигу смеха" вместо Зеленского будет вести Евгений Кошевой : Шиповник.ua 17:35
- В "Квартал 95" рассказали, кто будет ведущим вместо Зеленского : Еспресо TV 17:34
- Кошевой заменит Зеленского на шоу "Лига смеха" : Телеканал новин "24" 17:30
- Стало відомо, хто замінить Зеленського у "Вечірньому кварталі", "Лізі сміху" і "Розсміши коміка" : Телекритика 17:13
- Стало известно, кто заменит Зеленского во всех проектах "Квартал 95" : Обозреватель 17:10
- Кто заменит Зеленского в "Квартале 95" и "Лиге смеха"? Названы новые ведущие : VIVA! 17:06
- Кошевой, Ласточкин и Ткач станут новыми ведущими проектов "Студии "Квартал 95" : Гордон 17:05
- Стало известно, кто будет вести "Лигу смеха" вместо Зеленского : Фокус 17:04
- Интрига выборов. Кто в "Квартале" теперь играет Зеленского : Комсомольская Правда в Украине 16:46
- 95 Квартал о кадровых перестановках: кто заменит Зеленского : ЛІГА.Tech 16:43
- "Лигу смеха" вместо Зеленского будет вести Евгений Кошевой : Громадське телебачення 16:36