Уже вскоре без главного лидера: "Квартал 95" нашел замену Зеленскому (42)

Корупція Інфо 2019.04.24 18:51

После выборов президента шоумен Владимир Зеленский оставит проекты студии "Квартал 95", в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба проекта. Отмечается, что заменят Зеленского "уже известны зрителям звезды" Квартала ". Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, которые также являются одним из тренеров этого проекта, созданного студией "Квартал 95" и Drive Production.