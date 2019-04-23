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Фокус: Украина

В Беларуси планируют завозить нефть через порты Украины (1)

Новости без границ 2019.04.23 20:07
До конца года Беларусь планирует начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. "Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК. В то же время, заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов заявил, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину. "По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и
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2019.04.24 (1)

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