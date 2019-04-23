В Беларуси планируют завозить нефть через порты Украины (1)

Новости без границ 2019.04.23 20:07
До конца года Беларусь планирует начать альтернативный России импорт нефти
через порты стран Балтии или Украины.
"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК.
В то же время, заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов
заявил, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических
соединений начала поступать в Европу и Украину.
"По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и
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