В Беларуси планируют завозить нефть через порты Украины (1)

Новости без границ 2019.04.23 20:07

До конца года Беларусь планирует начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. "Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК. В то же время, заместитель председателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов заявил, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину. "По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Беларусь и