СРОЧНО. Смена власти? Полиция штурмует захваченный рейдерами спорткомплекс. ФОТО (1)

УкрОП.org 2019.04.23 15:51
Правоохранители разбираются в ситуации, которая сложилась вокруг
спорткомплекса "Восход" в Дарницком районе Киева.
Об этом нам сообщили в полиции Киева, передает УКРОП.
"На месте работают сотрудники полиции и разбираются в сложившейся ситуации.
Комментарии по этому поводу будут позже", - сообщили в полиции Киева.
При этом в социальных сетях пользователи сообщают, что полиция пошла на
штурм комплекса, а захватчики поливают правоохранителей водой.
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, Украина