СРОЧНО. Смена власти? Полиция штурмует захваченный рейдерами спорткомплекс. ФОТО (1)

УкрОП.org 2019.04.23 15:51

Правоохранители разбираются в ситуации, которая сложилась вокруг спорткомплекса "Восход" в Дарницком районе Киева. Об этом нам сообщили в полиции Киева, передает УКРОП. "На месте работают сотрудники полиции и разбираются в сложившейся ситуации. Комментарии по этому поводу будут позже", - сообщили в полиции Киева. При этом в социальных сетях пользователи сообщают, что полиция пошла на штурм комплекса, а захватчики поливают правоохранителей водой.