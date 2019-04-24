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Фокус: Украина

СРОЧНО. Смена власти? Полиция штурмует захваченный рейдерами спорткомплекс. ФОТО (1)

УкрОП.org 2019.04.23 15:51
Правоохранители разбираются в ситуации, которая сложилась вокруг спорткомплекса "Восход" в Дарницком районе Киева. Об этом нам сообщили в полиции Киева, передает УКРОП. "На месте работают сотрудники полиции и разбираются в сложившейся ситуации. Комментарии по этому поводу будут позже", - сообщили в полиции Киева. При этом в социальных сетях пользователи сообщают, что полиция пошла на штурм комплекса, а захватчики поливают правоохранителей водой.
ВОСХОД, КИЕВ, РЕЙДЕР, ПОЛИЦИЯ, ЗАХВАТЧИК, КОМПЛЕКС, Киев, Украина
2019.04.24 (1)

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