Адвокаты подали ходатайство об отмене подозрения для Мангера в деле об убийстве Гандзюк (9)

Гордон 2019.04.23 17:05

Защита председателя главы областного совета Владислава Мангера добивается в суде отмены статуса подозреваемого в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк для их подзащитного. Сегодня 16.44 | Мангера подозревают в организации убийства Гандзюк Фото: Владислав Мангер / Facebook Адвокаты подали в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об отмене для главы областного совета Владислава Мангера подозрения в деле об