Адвокаты подали ходатайство об отмене подозрения для Мангера в деле об убийстве Гандзюк (9)

2019.04.24 (9)2019.04.23 (56) →
- Нападавшим на Гандзюк смягчили статью обвинения : NewsOne 09:09
- Нападавшим на Гандзюк смягчили статью обвинения : NewsMir.info 09:07
- Нападавших на Гандзюк уже не обвиняют в убийстве : Криминал.TV 07:52
- Убийц Екатерины Гандзюк больше не подозревают в убийстве : Власти.нет 07:45
- Кто заказал Катю Гандзюк: исполнители больше не подозревают в убийстве : UA.news 07:44
- Дело Гандзюк: ГПУ больше не подозревает участников нападения в убийстве - Слідство.Інфо : Зеркало недели. Украина 02:01
- Журналисты узнали, что пяти фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрения : Страна.ua 01:47
- Фигурантам дела Гандзюк смягчили подозрение - СМИ : Вибори в Україні та світі 01:16
- Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью : Комментарии.UA 00:02