В районе Версаля во Франции произошел пожар (9)

Днепр Вечерний 2019.04.24 00:26

Во Франции вспыхнул масштабный пожар в районе бывшей резиденции французских королей Версаль. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Actu.fr. Огонь вспыхнул около 17 часов по местному времени в автомастерской на улице Рю дю Парк де Клане, где расположен Версаль. Расстояние от дворца к месту пожара составляет около 2 км. 86 пожарных и около двадцати аварийно-спасательных машин прибыли на место