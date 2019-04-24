"Нафтогаз" за год сократил прибыль на 64% (31)

2019.04.24 (31)2019.04.23 (4) →
- "Нафтогаз" за год снизил прибыль на 64% - заработал менее 14 миллиардов : УНИАН 13:48
- В Нафтогазе заявили, что компания резко сократила прибыль : Телеграф.com.ua 13:43
- Доходы "Нафтогаза" резко упали : Слово і Діло 13:42
- Доходы Нафтогаза упали : Hronika.info 13:40
- "Нафтогаз" в 2018 году снизил чистую прибыль в 2,8 раза (документ) : Энергореформа 13:35
- "Нафтогаз" пожаловался на резкое сокращение прибыли : ReplyUA.net 13:27
- Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась втрое : Антикор.com.ua 13:10
- Нафтогаз в 3 раза снизил годовую прибыль несмотря на рост тарифов : Минпром 13:08
- "Нафтогаз" в 2018 году отчислил в бюджет 75% годовой прибыли : UaProm 12:49
- Прибыль Нафтогаза упала в три раза : Контракты.ua 12:37
- Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась втрое : Новости без границ 12:37
- Чистая прибыль Нафтогаза сократилась в три раза : ForUm 11:34
- "Нафтогаз" сократил чистую прибыль втрое : Fin.org.ua 11:31
- "Нафтогаз" сократил чистую прибыль втрое : Укрудпром 11:15
- Нафтогаз в 2018 г. снизил чистую прибыль в 2,8 раза : UA Energy 10:49
- Чистая прибыль "Нафтогаза" снизилась втрое : Інформатор.news 10:36
- Прибыль Нафтогаза сократился втрое : Еспресо TV 10:34
- "Нафтогаз" за год сократил прибыль на 64% : Finance.UA 10:33
- "Нафтогаз" снизил чистую прибыль в 2,8 раза : Энергетический Корреспондент 10:30
- "Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза : Новый.net 10:16
- "Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза : Новый.net 10:16
- "Нафтогаз" сократил чистую прибыль почти в 3 раза : Олигарх Медиа 10:14
- "Нафтогаз" сократил чистую прибыль почти в 3 раза : NewsMir.info 10:07
- "Нафтогаз" по итогам 2018 года получил 13,6 млрд грн чистой прибыли : НефтеРынок 10:05
- В 2018 году чистая прибыль "Нафтогаза" упала на 64% : UaProm 09:49
- Прибыль "Нафтогаза" сократилась почти в три раза : Зеркало недели. Украина 09:46
- "Нафтогаз" за год сократил прибыль более чем на 60% : UA1.com.ua 09:14
- Нафтогаз в три раза сократил прибыль : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- В 2018 году чистая прибыль "Нафтогазу" уменьшилась на 64% по сравнению с предыдущим годом : Гордон 01:05
- Чистая прибыль "Нафтогаза" за 2018 год сократилась почти в три раза : Телеграф.com.ua 00:13