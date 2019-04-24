"Нафтогаз" за год сократил прибыль на 64% (31)

Finance.UA 2019.04.24 10:33

По результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн. Однако в 2018 году чистая прибыль компании сократилась на 64% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сокращение размера чистой прибыли по сравнению с прошлым годом произошло вследствие того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были