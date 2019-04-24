Военные корабли РФ демонстративно близко подходят к украинским берегам, - ГПСУ (42)

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- РФ препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив - Цигикал : Times.dn.ua 16:45
- Россия продолжает усложнять судоходство в Керченском проливе : Укрудпром 16:45
- ГПСУ признала, что россияне полностью хозяйничают в Азовском море : RUpor.info 16:42
- Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал : Экономика.com.ua 16:29
- РФ продолжает препятствовать проходу судов через Керченский пролив - ГПСУ : Порты Украины 16:26
- РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив : Новый.net 16:15
- РФ создает искусственные препятствия для судов в Керченском проливе - ГПСУ : Новое Время 16:09
- Российские военные продолжают препятствовать прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив : Мариуполь-Экспресс 15:56
- РФ препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив, - ГПСУ : Hronika.info 15:40
- ГПСУ: Россия продолжает нарушать Морское право : Соцпортал 15:37
- Военные корабли РФ демонстративно подходят близко к украинским берегам : Експерт-центр 15:31
- Госпогранслужба сообщила о сложной ситуации в Керченском проливе : Realist.online 15:26
- Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал : Vector News 15:16
- РФ препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив - Цигикал : ОстроВ 15:10
- Россия препятствует прохождению судов на Азове - Цигикал : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Российские военные корабли демонстративно приближаются к украинским берегам - ГПСУ : Четверта Влада 15:05
- Киев пожаловался на досмотр Россией судов в Керченском проливе : "Наша газета" (Луганск) 15:04
- Военные корабли России демонстративно приближаются к берегам Украины : Depo 15:03
- РФ пропускает украинские суда через Керченский пролив последними - ГПСУ : Зеркало недели. Украина 14:47
- РФ демонстративно препятствует судам в Керченском проливе - ГПСУ : Транспортный бизнес 14:43
- РФ намеренно блокирует прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив : From-UA.com 14:34
- Россия препятствует свободному судоходству в Керченском проливе и демонстративно близко подходит к украинскому побережью Азова - Цигикал : Черноморская безопасность 14:34
- Глава ГПСУ: РФ продолжает досмотр кораблей, которые идут через Керченский пролив : #Буквы 14:18
- Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам : Vector News 14:16
- Российские военные корабли демонстративно приближаются к украинским берегам - ГПСУ : ТСН.ua 14:14
- РФ демонстративно препятствует прохождению кораблей через Керченский пролив, - Цигикал : LB.ua 14:07
- Военные корабли РФ демонстративно близко подходят к украинским берегам, - ГПСУ : Фокус 14:04
- Россия препятствует прохождению судов в украинские порты - ГПСУ : Комментарии.UA 14:02
- Демонстративно подходят к берегам Украины: в ГПСУ рассказали о поведении кораблей РФ в Азове : УНИАН 13:48
- Военные корабли РФ демонстративно подходят близко к украинским берегам : Укринформ 13:47
- РФ демонстративно препятствует кораблям в Керченском проливе, - Цигикал : РБК-Україна 13:42
- Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам : Українська правда 13:41
- Россия продолжает препятствовать проходу судов Керченским проливом : NewsMir.info 13:07
- РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив : Интерфакс-Україна 13:06
- РФ препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив - ГПСУ : ПрессОрг24 13:02
- РФ препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив - ГПСУ : Українські національні новини 12:48
- РФ продолжает препятствовать проходу судов через Керченский пролив : Транспорт 12:46
- РФ блокирует проход украинских судов через Керченский пролив и провоцирует конфликты, - ГПСУ : DsNews 12:03
- РФ продолжает препятствовать проходу судов через Керченский пролив : Kramatorsk.info 09:51
- ГПСУ: РФ продолжает создавать искусственные очереди для судов в Керченском проливе : Телеграф.com.ua 01:13