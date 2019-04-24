Военные корабли РФ демонстративно близко подходят к украинским берегам, - ГПСУ (42)

Фокус 2019.04.24 14:04

Фото: ГПСУ Россия также активно препятствует прохождению морских судов в украинские порты 24.04.19 Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия препятствует прохождению морских судов в украинские порты через Керченский пролив, а ее военные корабли демонстративно близко подходят к украинским берегам. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые