Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Военные корабли РФ демонстративно близко подходят к украинским берегам, - ГПСУ (42)

Фокус 2019.04.24 14:04
Фото: ГПСУ Россия также активно препятствует прохождению морских судов в украинские порты 24.04.19 Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия препятствует прохождению морских судов в украинские порты через Керченский пролив, а ее военные корабли демонстративно близко подходят к украинским берегам. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые
МОРЕ, ПРОЛИВ, ПОРТ, ДОСМОТР, КОРАБЛЬ, БЕРЕГ, Цигикал, Украина, Россия, Киев, США
2019.04.24 (42)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019