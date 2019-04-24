Порошенко тайно созвал депутатов: "раскрыл свои планы", в сеть слили все (28)

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- Мэй рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания РФ : Антикор.com.ua 11:11
- Порошенко тайно созвал депутатов: "раскрыл свои планы", в сеть слили все : Politeka 11:10
- Мэй рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания РФ : Новости без границ 11:07
- Необходимо сдерживать Россию: Мэй обратилась к Зеленскому : 7ya-media.com 11:06
- Тереза Мэй поздравила Зеленского : IPress.ua 11:06
- Мэй предложила Зеленскому вместе противостоять России : Багнет 11:01
- Премьер Британии указала Зеленскому на важность сотрудничества против агрессии РФ : Зеркало недели. Украина 10:46
- Мэй призвала Зеленского работать для сдерживания агрессии РФ : ForUm 10:34
- Британский премьер рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания России : Страна.ua 10:32
- Тереза Мэй позвонила Зеленскому и пригласила его посетить Великобританию : Експерт-центр 10:32
- Тереза Мэй позвонила Зеленскому и призвала вместе сдерживать агрессию России : Ракурс 10:25
- Премьер Британии провела срочный разговор с Зеленским: "Договорились" : Politeka 10:10
- Тереза Мей поучила Зеленского, как бороться с Путиным : Четверта Влада 10:05
- Мэй обсудила с Зеленским необходимость сотрудничества для сдерживания России и пригласила его в Британию : УНИАН 10:03
- Т.Мэй поздравила В.Зеленского с победой на выборах : Hubs 09:40
- Мэй призвала Зеленского к сдерживанию агрессии России : Хвиля 09:35
- Тереза Мей поучила Зеленского, как бороться с Путиным : DsNews 09:33
- Мэй рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания РФ : Капитал 09:19
- Тереза Мэй позвонила Зеленскому и рассказала ему про необходимость сдерживания российской агрессии : Українські Новини 09:15
- Мэй рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания РФ : Інформатор.news 09:06
- Мэй рассказала Зеленскому о необходимости сотрудничества для сдерживания РФ : УП Європейська правда 08:31
- Мэй поздравила Зеленского с победой и призвала вместе работать над сдерживанием России : Newzz.in.ua 08:07
- Британский премьер поздравила Зеленского и призвала вместе сдерживать российскую агрессию : Times.dn.ua 02:45
- Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ : Телеграф.com.ua 01:43
- В разговоре с Зеленским Мэй подчеркнула важность совместного сдерживания российской агрессии - офис премьера : Гордон 00:35
- Мэй поздравила Зеленского с победой и призвала вместе работать над сдерживанием России : UAZMI 00:15
- Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России : NewsMir.info 00:07