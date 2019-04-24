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Фокус: Украина

Порошенко тайно созвал депутатов: "раскрыл свои планы", в сеть слили все (28)

Politeka 2019.04.24 11:10
24 апреля 2019, 10:43 Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с народными избранниками своего блока и министрами, которые представляют политическую силу в правительстве Как сообщил изданию "theБабель" источник во фракции, Порошенко считает, что не выиграл выборы из-за кадровой политики и проблем с коммуникацией. Собеседник издания отметил, что у членов партии давно не было возможности пообщаться с Порошенко.
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2019.04.24 (28)

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