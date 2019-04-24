Зеленскому объяснили, что переезд Администрации президента может обойтись в десятки миллионов долларов (25)

2019.04.24 (25)2019.04.23 (11) →
- Сколько будет стоить переезд : Begemot.media 12:15
- В Администрации президента заявили, что переезд может обойтись в десятки миллионов долларов : NewsOne 12:09
- Шимкив подсчитал, сколько украинцам будет стоить переезд Зеленского с АП : Gazeta.ua 12:05
- Зеленскому пояснили, во сколько Украине обойдется переезд АП : Утренний город 11:50
- В АП подсчитали стоимость переезда с Банковой : Слово і Діло 11:42
- Видео Переезд Администрации президента может обойтись в десятки миллионов долларов, - экс-замглавы АП : Фокус 11:34
- Десятки миллионов долларов: Зеленскому рассказали, во сколько обойдется его переезд с президентской администрации : ReplyUA.net 11:27
- Зеленскому рассказали, во сколько "влетит" переезд АП : Экономические новости 11:03
- Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов : Комментарии.UA 11:02
- Зеленскому объяснили, что переезд Администрации президента может обойтись в десятки миллионов долларов : Страна.ua 10:47
- Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО : Источник.info 10:44
- Шимкив: Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов : Источник.info 10:44
- Переезд Администрации Президента будет стоить десятки миллионов долларов, - экс-замглавы АП : 112.ua 10:30
- Зеленскому объяснили, во сколько Украине обойдется переезд АП : Апостроф 09:45
- Зеленский захотел перенести Администрацию президента: сколько будет стоить переезд : Обозреватель 09:39
- Будет стоить огромных денег: названа примерная сумма расходов на переезд АП с Банковой : Vector News 08:16
- Будет стоить огромных денег: названа примерная сумма расходов на переезд АП с Банковой : Факты 07:32
- Шимкив прокомментировал идею Зеленского перенести Администрацию президента : Власти.нет 07:15
- Переезд АП будет стоить десятки миллионов долларов - Шимкив : Тарасова Правда 01:52
- Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, - Шимкив : Рубрика 01:32
- Шимкив о проблемах с "переездом" АП: Все хотели переехать, всех давит это здание : Телеграф.com.ua 01:13
- Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов, - Шимкив : Телеканал новин "24" 01:00
- Экс-заместитель главы АП Шимкив об идее Зеленского перенести Администрацию президента: Это десятки миллионов долларов : Новое Время 00:39
- Переезд АП с Банковой будет стоить десятки миллионов долларов - Шимкив : Vector News 00:16
- Переезд с Банковой обойдется в десятки миллионов долларов : Gazeta.ua 00:04