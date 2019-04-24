Зеленскому объяснили, что переезд Администрации президента может обойтись в десятки миллионов долларов (25)

Страна.ua 2019.04.24 10:47

10:38, сегодня Стоимость переезда Администрации президента обойдется в десятки миллионов долларов. Об этом сообщил бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, в ответ на инициативу Владимира Зеленского сменить резиденцию, передает "Украинская правда". По мнению Шимкива, сроки переезда можно уместить в год, но вопрос бюджета остается открытым. "Это десятки миллионов долларов.