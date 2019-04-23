Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Унижали из-за...": названа причина, по которой Росляков устроил стрельбу в колледже в Керчи (33)

Politeka 2019.04.23 23:10
23 апреля 2019, 22:39 Студента четвертого курса Владислава Рослякова травили и унижали его же однокурсники На убийство он решился из-за американских джинсов, пишет издание Медуза. Такую версию озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что 18-летний Росляков устроил кровавую бойню в керченском колледже из-за "унижения на основе разного имущественного положения".
КОЛЛЕДЖ, КЕРЧЬ, СТРЕЛКА, ОДНОКЛАССНИК, СТРЕЛЬБА, ВЛАДИСЛАВ, Бастрыкин, Росляков, Россия
2019.04.24 (33)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019