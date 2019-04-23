"Унижали из-за...": названа причина, по которой Росляков устроил стрельбу в колледже в Керчи (33)

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- Трагедия в керченском колледже: в Следкоме РФ назвали мотивы стрелка : Realist.online 12:27
- Следком РФ: Керченский стрелок убил 20 человек из-за травли по поводу одежды : InfoResist.org 12:16
- Теракт в Керчи: в России назвали мотиви стрелка : Подробности.ua 12:10
- В России назвали мотивы керченского стрелка : Вибори в Україні та світі 11:46
- В Следкоме пояснили мотивы студента, устроившего стрельбу в керченском колледже : Kafanews 11:46
- В Следкоме РФ заявили, что керченского стрелка унижали сверстники из-за его одежды : Зеркало недели. Украина 11:46
- Расстрел в колледже Керчи: в Следкоме России заявили, что Рослякова постоянно унижали сверстники, что и привело к трагедии : the Бабель 11:44
- Травля и унижение сокурсниками: в РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей : NewsOne 11:39
- Следствие считает унижение мотивом для расстрела колледжа в Керчи : Свежая газета 11:35
- Керченский стрелок был жертвой буллинга, - Следком РФ : Рубрика 11:32
- В Следственном комитете России назвали мотивы "Керченского стрелка" : Комсомольская Правда в Украине 11:31
- Глава российского Следкома назвал причину, по которой керченский стрелок устроил теракт в колледже: "Виновна Америка" : QHA media 11:24
- Виноваты американцы: главарь российского следкома придумал причину теракта в Керчи : Без Табу 11:16
- Керченский стрелок подвергался травле из-за одежды. Оказывается, сейчас важно ходить в американских джинсах Следкома РФ : UAZMI 10:45
- В Следкоме РФ назвали мотивы керченского стрелка : Телеграф.com.ua 10:43
- Керченского стрелка унижали сверстники, и вот результат - Следком РФ : Українська правда 10:40
- Стрельба в колледже Керчи: подозреваемого Рослякова постоянно унижали одноклассники - председатель СК РФ : Громадське телебачення 09:36
- Следком РФ озвучил мотивы керченского стрелка : FaceNews 09:16
- Керченский стрелок устроил бойню из-за унижений по поводу одежды : NewsMir.info 09:08
- Следственный комитет РФ озвучил мотивы керченского стрелка : MIGnews.com.ua 09:08
- Глава СК РФ рассказал о мотивах керченского стрелка : DailyUA 05:23
- Глава СК РФ рассказал о мотивах керченского стрелка : Українські національні новини 04:48
- Глава СК РФ рассказал о мотивах керченского стрелка : ПрессОрг24 04:47
- Стрельба в Керчи. Глава Следкома РФ заявил, что стрелка унижали одноклассники : Гордон 04:35
- Глава СК РФ назвал причины бойни в колледже Керчи : Сегодня.ua 04:12
- Глава Следкома России: "керченского стрелка" Рослякова унижали одноклассники : Крым.Реалии RFE/RL 00:52
- Стрельба в Керчи. Глава Следкома РФ заявил, что будущего стрелка унижали одноклассники : Гордон 00:05
- Стрельба в колледже в Керчи: названа причина, по которой Росляков устроил бойню : Вести-UA 23:55