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Фокус: Украина

Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах (32)

Телеканал новин "24" 2019.04.24 13:30
Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг, что на парламентских выборах пойдет в Верховную Раду первым в списке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Перед ответом музыкант отметил, что слухи не комментирует, об этом он написал на своей странице в Twitter. Вопрос о первом номере в списке ему задала журналистка Кристина Бердинских, процитировав информацию, которая распространяется в соцсетях.
ВАКАРЧУК, СВЯТОСЛАВ, СЛУХ, НЕПРАВДА, ПОРОШЕНКО, ЭЛЬЗА, Порошенко, Зеленский, Океан Эльзы, Украина
2019.04.24 (32)

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