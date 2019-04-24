Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах (32)

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- "Это неправда", - Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером в списке БПП : Kramatorsk.info 13:51
- Вакарчук признался, пойдет ли в Верховную Раду : Подробности.ua 13:40
- Это слухи: Вакарчук не собирается возглавить обновленный БПП : ICTV Факти 13:36
- Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах : Телеканал новин "24" 13:30
- Вакарчук опроверг слух о том, что он может возглавить партийный список БПП : Олигарх Медиа 13:14
- Вакарчук ответил, что пойдет в Раду первым в списке партии Порошенко : IPress.ua 13:06
- Вакарчук: Правда ли, что я могу стать первым номером в обновленном списке БПП? Нет! : Гордон 13:05
- Вакарчук опроверг слухи о "первом номере в списке БПП" : Трибун Луганска 12:46
- "Спросили - отвечу!" Вакарчук высказался об участии в выборах в Раду : Обозреватель 12:39
- Вакарчук открестился от слухов о вступлении в партию Порошенко : EtCetera.media 12:31
- Вакарчук открестился от слухов о вступлении в партию Порошенко : EtCetera.media 12:31
- Вакарчук опроверг слухи о его вступление в Блок Петра Порошенко : Спілка Блогерів України 12:31
- "Это неправда" опроверг слухи о намерениях стать первым номером в списке БПП : UAZMI 12:15
- Вакарчук прокомментировал информацию о том, что он возглавит обновленный список БПП : Новое Время 12:09
- Вакарчук отрицает, что пойдет в Раду первым в списке партии Порошенко : Громадське телебачення 12:06
- Вакарчук заявил, что не будет первым номером в БПП : Антикор.com.ua 11:10
- Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером обновленного БПП : Четверта Влада 11:05
- Вакарчук - номер один в списке БПП: Певец прокомментировал информацию : Экономические новости 11:03
- Вакарчук ответил, станет ли первым номером в списке БПП : Bigmir)net Новости 10:38
- Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером обновленного БПП : Експерт-центр 10:32
- Вакарчук опроверг слухи, что пойдет в парламент от БПП : Головне.com 09:37
- Вакарчук ответил на слухи о No1 в списке БПП : Gazeta.ua 09:35
- Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером БПП : Главное 09:35
- Вакарчук опроверг слухи о намерениях стать первым номером обновленного БПП : ТСН.ua 08:44
- Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БПП : Шиповник.ua 08:36
- Вакарчук не станет первым номером списка БПП на выборах в Раду : Власти.нет 08:15
- Вакарчук опроверг слухи, что пойдет в парламент от БПП : ЗА Київ 08:02
- Вакарчук опроверг слухи, что пойдет в парламент от БПП : Фокус 07:34
- Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БПП : Комментарии.UA 01:32
- Вакарчук заявил, что не будет первым номером в БПП : InfoResist.org 01:31
- Вакарчук опроверг слухи о том, что станет первым номером БПП : #Буквы 01:18