Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах (32)

Телеканал новин "24" 2019.04.24 13:30

Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг, что на парламентских выборах пойдет в Верховную Раду первым в списке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Перед ответом музыкант отметил, что слухи не комментирует, об этом он написал на своей странице в Twitter. Вопрос о первом номере в списке ему задала журналистка Кристина Бердинских, процитировав информацию, которая распространяется в соцсетях.