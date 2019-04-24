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Фокус: Украина

Зеленский ни при чем: Янукович хочет вернуться в Украину (26)

Гуру.ua 2019.04.24 10:39
Признанный виновным в госизмене экс-президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину и его защита над этим работает. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что это не связано с избранием нового президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал "Известиям". Он напомнил, что на днях экс-гарант отправил Зеленскому поздравления с победой на выборах, однако не связывает с этим свое желанием вернуться.
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