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Фокус: Украина

Певица MARUV обматерила авиакомпанию МАУ в Instagram (44)

Еспресо TV 2019.04.24 16:04
24 апреля, 2019, 15:30 Певица Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, обматерила авиакомпанию МАУ, потому что ее уже второй раз обокрали в аэропорту "Борисполь" Об этом она сказала на видео в Instagram. По словам певицы, это уже второй раз распотрошили ее чемодан во время перелета. "Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня вдруг раскрывают чемодан и воруют оттуда вещи.
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