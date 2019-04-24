Певица MARUV обматерила авиакомпанию МАУ в Instagram (44)

Еспресо TV 2019.04.24 16:04

24 апреля, 2019, 15:30 Певица Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, обматерила авиакомпанию МАУ, потому что ее уже второй раз обокрали в аэропорту "Борисполь" Об этом она сказала на видео в Instagram. По словам певицы, это уже второй раз распотрошили ее чемодан во время перелета. "Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня вдруг раскрывают чемодан и воруют оттуда вещи.