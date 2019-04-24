В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина (41)

- В Киеве задержали иностранных наркоторговцев с 300 кг героина. Видео : Вести.ua 10:45
- В Киеве полиция задержала наркоторговцев с 300 кг героина : Iнше ТВ 10:42
- В Киеве поймали иностранцев с тремя центнерами героина : Петр и Мазепа 10:40
- Нацполиция изъяла у наркоторговцев 300 кг героина : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина : Хвиля 10:36
- Столичная полиция изъяла 300 килограмм героина : Резонанс.in.ua 10:36
- В Киеве задержали иностранных наркоторговцев : Комментарии.UA 10:32
- Группа иностранцев возила через Украину крупные партии героина - фото : Realist.online 10:26
- Нацполиция в Киеве задержала группу иностранцев, которые перевозили 300 кг героина (ФОТО) : Ракурс 10:25
- В Киеве задержана группа наркоторговцев с 300 кг героина : Капитал 10:19
- Ночью полиция провела спецоперацию: изъято более 300 кг героина : OstanniPodii.com 10:16
- В Киеве задержали иностранных наркоторговцев с 300 кг героина : ТСН.ua 10:14
- В Киеве задержали группу иностранцев-наркоторговцев. Фото : РепортерUA 10:11
- В Киеве задержали иностранцев с 300 кг героина : NewsOne 10:09
- В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина : Аргументы и Факты Украина 10:08
- 300 кг героина в чемоданах: в Киеве накрыли иностранных наркоторговцев : ICTV Факти 10:06
- В Киеве задержали иностранцев-наркоторговцев с 300 кг героина : Еспресо TV 10:04
- В Киеве перехватили крупную партию героина - изъято 300 килограммов [фото] : Комсомольская Правда в Украине 10:02
- В Киеве задержали иностранцев, которые перевозили 300 кг героина : 112.ua 10:00
- В Киеве задержали группу иностранцев-наркодилеров: изъята крупная партия героина (фото) : Новости Киева 09:53
- В Киеве ночью задержали иностранцев с 300 кг героина (фото) : КиевВласть.com.ua 09:48
- 300 кило героина. В Киеве с поличным задержали иностранных наркоторговцев. Фото : Страна.ua 09:47
- В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев : Телеграф.com.ua 09:43
- В Киеве у иностранцев изъяли 300 кг героина : РБК-Україна 09:41
- В Киеве изъяли более 300 кг наркотиков: первые подробности : Обозреватель 09:39
- В Киеве задержали иностранцев с 300 кг героина, партию готовили для отправки в Европу : Новое Время 09:39
- 300 килограммов: в Киеве полиция изъяла у иностранцев крупную партию героина (ФОТО) : ГолосUA 09:35
- В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина - Аброськин : Гордон 09:35
- Фото В Киеве задержаны иностранцы с 300 килограммами героина : Фокус 09:34
- В Киеве задержана группа наркоторговцев с 300 кг героина : Українські національні новини 09:33
- В Киеве задержали группу иностранцев-наркодилеров: изъята крупная партия героина (фото) : Факты 09:32
- В Киеве задержана группа наркоторговцев с 300 кг героина : ПрессОрг24 09:32
- В Киеве у иностранцев изъято 300 кило героина : Досье 09:27
- В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина : Center of Real Estate 09:20
- В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина : Vector News 09:16
- Группа иностранцев-наркоторговцев задержана в Киеве: изъяты более 300 кг героина : UAZMI 09:15
- В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина : Українська правда 09:11
- В Киеве полицейские изъяли более 300 кг героина : LB.ua 09:07
- В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина : Интерфакс-Україна 09:06
- В Киеве задержаны иностранцы с 300 кг героина : Главное 09:05