В Киеве задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина (41)

Хвиля 2019.04.24 10:36

В Киеве у наркоторговцев изъяли 300 кг героина. "Хвиля" 24.04.2019 10:08:41 В Киеве правоохранители в ночь на 24 апреля задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, изъято более 300 кг героина. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. "Сегодня ночью в результате успешной работы оперативники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции в столице нашего