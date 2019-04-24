Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс миротворцев (31)

Слово і Діло 2019.04.24 10:42

24 апреля 2019, 10:14 Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны. Об этом он заявил журналистам, пишет "Слово и Дело". Петр ПорошенкоПрезидент УкраиныПорошенко заверил, что на Донбассе будет развернута миротворческая операцияСказано 22 июня 2018 г.Статус обещания: Не выполнено "Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в