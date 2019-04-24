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Украина требует извинений от чешского издания за материал про "еврея во главе фашистов" (37)

Рубрика 2019.04.24 11:32
Посольство Украины в Праге требует извинений от чешского издания Cesk'y rozhlas из-за публикации материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском под названием "Еврей во главе украинских фашистов" авторства обозревателя Яна Фингерланда. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter. "Уважаемый Cesk'y rozhlas Plus, вы считаете, что с этой статьей все в порядке?
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